ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

مركز البحوث الأمريكي بالأقصر يحتفل بتدريب 52 أخصائى ترميم مصريا

الخميس 21/يونيو/2018 - 05:21 م
معبد خنسو بالكرنك
معبد خنسو بالكرنك
علاء المنياوي
احتفل مركز البحوث الأمريكي بالأقصر بالتعاون مع وزارة الآثار والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم الخميس، بمناسبة انتهاء أعمال تدريب المرممين المصريين علي تقنيات وأساليب الترميم الحديث وتخريج 52 متدربا من مرممين وحرفيين وفنيين.

الإحتفالية أقيمت في قاعة متحف التحنيط،حيث تم الانتهاء من عدة مشاريع منها الانتهاء من أعمال ترميم مقاصير معبد خنسو بالكرنك،وتنمية وتطوير منطقة درعا أبو النجا وافتتاح المقبرتين أرقام 159 و286 ،وكذا بمنطقة درعا أبو النجا.

شارك بالاحتفالية الدكتور محمد عبد العزيز مدير عام آثار مصر العليا نيابة عن وزير الآثار ولويز بارتيني مديرة مركز البحوث وجون شيرمان مدير مركز البحوث بالأقصر،وسيلفي عطا الله مدير المشاريع بالمعونة الامريكية وخديجة آدم مدير الترميم بمركز البحوث وعبد الناصر عبد العظيم مدير عام ترميم مصر العليا.

ترشيحاتنا

مباراة فرنسا وبيرو .. 20 دقيقة..تعادل سلبي والحكم الإماراتي يرفض ركلة جزاء

تعرف على أعراض وأسباب المرض الحقيقي الذي توفى به ماهر عصام

محلل رياضي في بي إن سبورت يهاجم الأهلي والزمالك

موديز: تحريك أسعار الوقود في مصر يحسن التصنيف الائتماني

ننشر شروط وضوابط تقديم الطلاب بالمدارس اليابانية

منتخبا إيران vs الشيطان الأعظم .. قصة أكثر مباراة مشحونة سياسيا بتاريخ كأس العالم

شوبير يكشف اسباب خروج مصر والسعودية من مونديال روسيا ٢٠١٨

أحمد السعدني يرد على نبيل الحلفاوي في وفد الفنانين بروسيا

لأول مرة.. خامنئي يشيد بمنتخب إيران رغم خسارته أمام إسبانيا

مفاجأة.. كوبر لم يجتمع بلاعبي المنتخب منذ انتهاء لقاء روسيا

مجلة ألمانية تعتذر لمنتخب روسيا بسبب مصر

تعرف على مباريات كأس العالم المذاعة على bein sports المفتوحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المترو: توفير أتوبيسات لنقل الركاب من محطة المرج الجديدة إلى المؤقتة .. صور

اللقطات الأولى من حريق سطح عقار بالسيدة زينب

مباراة فرنسا وبيرو .. 20 دقيقة..تعادل سلبي والحكم الإماراتي يرفض ركلة جزاء

فساتين الزفاف موضة صيف 2018.. صور

مدبولي يكلف وزير المالية بإنهاء المنازعات والتصالحات الضريبية .. صور

فيديو

مباراة فرنسا وبيرو .. الديوك الزرقاء تتقدم بهدف في الشوط الأول .. فيديو وصور
مباراة فرنسا وبيرو .. مبابي يتقدم لـ الديوك الزرقاء بهدف ..فيديو وصور
الحريرى يستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.. فيديو
مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل تصل لبنان عقب زيارتها للأردن
شاهد.. شيرين عبد الوهاب ترتدى الحجاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟