مركز البحوث الأمريكي بالأقصر يحتفل بتدريب 52 أخصائى ترميم مصريا

احتفل مركز البحوث الأمريكي بالأقصر بالتعاون مع وزارة الآثار والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم الخميس، بمناسبة انتهاء أعمال تدريب المرممين المصريين علي تقنيات وأساليب الترميم الحديث وتخريج 52 متدربا من مرممين وحرفيين وفنيين.



الإحتفالية أقيمت في قاعة متحف التحنيط،حيث تم الانتهاء من عدة مشاريع منها الانتهاء من أعمال ترميم مقاصير معبد خنسو بالكرنك،وتنمية وتطوير منطقة درعا أبو النجا وافتتاح المقبرتين أرقام 159 و286 ،وكذا بمنطقة درعا أبو النجا.



شارك بالاحتفالية الدكتور محمد عبد العزيز مدير عام آثار مصر العليا نيابة عن وزير الآثار ولويز بارتيني مديرة مركز البحوث وجون شيرمان مدير مركز البحوث بالأقصر،وسيلفي عطا الله مدير المشاريع بالمعونة الامريكية وخديجة آدم مدير الترميم بمركز البحوث وعبد الناصر عبد العظيم مدير عام ترميم مصر العليا.