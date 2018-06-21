المترو: توفير أتوبيسات لنقل الركاب من محطة المرج الجديدة إلى المؤقتة .. صور

تفقد المهندس على الفضالى، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره ، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة وقيادات شركة المترو، محطة المرج القديمة والرصيف المؤقت قبل وصول محطة المرج القديمة، والمخصص لخروج الركاب فقط حيث أنها ستكون المحطة الانتهائية.



كما تم تفقد محطة المرج القديمة والتي ستخصص لدخول الركاب فقط وذلك لمتابعة تجهيز زيادة مكاتب التذاكر لاستيعاب الركاب لمنع التكدس بداخل المحطة، حيث أن المحطة ستعمل لدخول الركاب فقط.



من جهته، أكد أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة المترو، أن الجولة التفقدية هدفها التأكد من بعض التجهيزات بالمحطة ومنها تجهيز مداخل المحطة بأجهزة الـ"XRAY "، والبوابات الالكترونية، لتأمين المحطة، وتركيب كاميرات مراقبة محلية بالمحطة المؤقتة وتركيب إذاعة داخليه بالرصيف، وكذلك تجهيز الغرفتين المتواجدتين بالرصيف لتشغيل مكتب للشرطة ومكتب للتشغيل وتوصيل المياه والصرف الصحي للمحطة.



وقال عبد الهادي، فى بيان صحفى، إنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام ومرور القاهرة ، وذلك لتوفير مينى باصات لنقل الركاب من محطة المرج الجديدة إلى المحطة المؤقتة والعكس، ويتم اذاعة رسائل مسجلة لإذاعتها بمحطة المرج الجديدة للتنويه على جمهور الركاب لتوضيح كلا من تاريخ وأسباب غلق المحطة، وذلك حرصا من الشركة على التواصل مع جمهور الركاب.



يذكر أن شركة المترو أصدرت بيانا أمس يفيد بغلق محطة المرج الجديدة اعتبارا من 3/7/2018 ولمدة 5 أشهر للانتهاء من ازدواج المحطة والانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بالمحطة.