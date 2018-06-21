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شاهد.. بث مباشر لعملية قسطرة من مدينة سعود الطبية بمؤتمر عالمي

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:28 م
صدى البلد
حمادة خطاب
شهد نخبة من أطباء قسطرة القلب في العالم، عملية قسطرة قلبية أجراها مركز قسطرة القلب بمدينة الملك سعود الطبية، على الهواء مباشرة، حيث تم عمل بث حي للعملية الى قاعة مؤتمر عالمي يعقد في أورلاندو الأمريكية بحضور مختصين ومهتمين عالميين في مجال القسطرة التداخلية للقلب، والذي يعد المؤتمر الأكبر دوليًا في هذا التخصص.

ونشرت الصفحة الرسمية لـمدينة الملك سعود الطبية على تويتر , صورا لعملية القسطرة، وعلقت: "الآن بث مـباشر لـعملية قسطرة قـلبـية مـن #مدينة_الملك_سعود_الطبية إلـى مؤتمر عـالـمي يـعقـد فـي أورلاندو الأمريكية بحضور مختصين ومهتمين عالميين فـي مـجال القسطرة التداخلية للقـلب.

ويقام مؤتمر علاجات القسطرة التداخلية للأوعية الدموية سنويًا في أورلاندو، الأمريكية منذ 2004 وهو مؤتمر مختص بقسطرة الشرايين الدموية القلبية والطرفية وهو مصمم للمختصين والمهتمين في العلاجات بالقسطرة التداخلية ويوفر محاضرات ونقاشات مع مختصين عالميين، من مختلف دول العالم، وأيضا ندوات وورش عمل والكثير من المواد التعليمية ويحضره قرابة 1200 من الأطباء.

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