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كأس العالم

أبوريدة يكشف حقيقة غياب محمد صلاح عن مواجهة السعودية

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:21 م
صدى البلد
نور عادل
كشف المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حقيقة طلب ليفربول عدم مشاركة المحترف الدولي محمد صلاح في مواجهة السعودية المقبلة بكأس العالم.

وقال أبوريدة في تصريحات لبعثة منتخب مصر انه لا يعلم اي شيء عن هذا الامر ولا يعلم موقف ليفربول ولكن ما يعرفه ان محمد صلاح لاعب دولي ومنتظم في جميع معسكرات منتخب مصر بشكل طبيعي.

وأضاف: "محمد صلاح لاعب وطني ويعلم انه له مهمة كبيرة مع منتخب مصر وهو سعيد للغاية وسط زملائه بمعسكر المنتخب، وهذا ما اثبته حينما نفى وجود اي خلافات بينه وبين احد اعضاء المنتخب الوطني".

وانتشرت أنباء أن نادي ليفربول طالب محمد صلاح بعدم خوض مواجهة السعودية المقبلة مع مصر باعتبارها تحصيل حاصل بالنسبة لمنتخب مصر.

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