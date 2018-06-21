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57357: إرسال تقرير بالميزانية للجهات المعنية للتحقق منه

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:31 م
مستشفي 57357
مستشفي 57357
أ ش أ
اجتمعت اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء مؤسسة مستشفى "57357" لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، لتدارس كافة ما نشر من ملاحظات وأرقام وتساؤلات ونسب مئوية بعد أن طلبت من إدارة المراجعة بالمؤسسة إعداد قوائم تفصيلية مبسطة للمصروفات الفعلية وفق آخر ميزانية للعام المالي 2017 وعرضها بطريقة يسهل على غير المتخصصين قراءتها.

وأشارت في بيان أصدرته اليوم الخميس، إلى أن اللجنة طلبت بأن تتضمن القوائم على وجه الخصوص ما تم صرفه من جملة التبرعات على المستشفى وهي النشاط الرئيسي، وعلى المؤسسة التي تتولى جمع التبرعات وتوجيهها.

وأوضحت أنه تم إعداد تقرير كامل حول كل ما أثير وأطلعت اللجنة عليه وتبين لها عدم صحة هذه الإدعاءات جملة وتفصيلًا وقررت إرسال هذا التقرير إلى كافة الجهات المعنية بمتابعة أعمال المؤسسة وإرفاق هذا التقرير بالبلاغ المقدم إلى النائب العام للتحقيق فيه والتحقق منه وحفظ الحقوق القانونية.

وأعربت اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء مؤسسة 57357 عن خالص شكرها وتقديرها للشعب المصري الأصيل سواء في داخل مصر أو خارجها و لإخواننا من الشعوب العربية المحبة لمصر الذين استمروا في دعم مستشفى 57357 بقوة، و إلى الجهات الرقابية التي سارعت لاستجلاء الحقيقة وطالعتها وفي مقدمتها أجهزة وزارة التضامن الإجتماعي والجهاز المركزي للمحاسبات.

كما أعربت عن استعدادها للرد على أي استفسار يسهم في إجلاء الحقيقة و إطلاع الجمهور عليها بعيدًا عن خلط الأوراق الذي لا يفيد أحدًا على الإطلاق بل قد يضر بمصالح فئة من الشعب المصري تهيأ لها سبل الاستفادة بأرقى وأحدث نظم العلاج في العالم وهي في مصر في السيدة زينب بكفالة مصريين آخرين يفعلون ذلك لوجه الله و ابتغاء مرضاته ولا يريدون جزاءً ولا شكورًا.

ووجهت اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء 57357 الشكر والتقدير لإدارة المؤسسة وإدارة المستشفى التي سارعت الى توفير البيانات المدعومة بالمستندات، كما تقدر اللجنة كل التقدير الجهود التي يقوم بها الدكتور شريف أبو النجا المدير العام للمستشفى و كل العاملين بالمؤسسة و المستشفى الذين ساءهم طرح معلومات غير حقيقية ويسرهم حتمًا أن يعرفوا كافة الحقائق عن المستشفى.

وكانت اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء مؤسسة المستشفى قد تابعت بإهتمام بالغ ما تم تداوله من معلومات وبيانات في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن مؤسسة ومستشفى 57357، مما قد يؤدي إلى بلبلة الرأي العام حول النشاط المتميز غير المسبوق الذي تقوم به مؤسسة 57357 و المستشفى التابع لها لعلاج الأطفال على أعلى مستوى من الرعاية الطبية والاجتماعية والتعليمية والنفسية وفق أحدث بروتوكولات العلاج مع توفير المعدات والمعامل الحديثة والكوادر الطبية والفنية والمساعدة الإدارية من أعلى المستويات و ذلك لرفع مستوى أداء العمل الخيري الاجتماعي.

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