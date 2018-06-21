شاهد.. جماهير بيرو تنهمر في البكاء عقب خروج منتخبهم من المونديال

انهمرت جماهير منتخب بيرو الأول لكرة القدم فى البكاء عقب خروج منتخب بلادهم من كأس العالم بروسيا اثر تلقى الخسارة الثانية على يد فرنسا بهدف نظيف.



وفاز الديك الفرنسي على بيرو بهدف سجله اللاعب الشاب كليان مبابي فى الدقيقة 34 من زمن المباراة ، ليلحق بالمنتخب البيروفي الهزيمة الثانية فى المونديال عقب الهزيمة من الدنمارك بهدف فى الجولة الاولى لتودع بيرو نهائيات كأس العالم رسميا .