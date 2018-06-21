هشام فاروق رئيسا لنقابة الخدمات الإدارية

انتهت نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية من تشكيل هيئة مكتب مجلس إدارتها للدورة النقابية ٢٠١٨ - ٢٠٢٢ برئاسة هشام فاروق المهيرى، كما تولى منصب امين عام النقابة هشام عبد اللطيف وهشام جلال أمانة صندوق.



قال هشام فاروق إن خطته خلال الدورة النقابية الحالية هى العمل على تنمية موارد النقابة العامة والاهتمام بالتثقيف العمالى، والعمل على رفع الكفاءة الادارية والمالية للنقابة العامة وأعضائها والعمل على إدارة المشكلات بأسلوب علمى والوقوف على طبيعة الأزمة قبل حدوثها، من خلال التعايش مع القواعد العمالية للنقابة العامة بجميع المحافظات.



وجرت الانتخابات في 13 نقابة عامة، منها 4 نقابات جرت فيها الانتخابات على عضوية مجلس النقابة فقط وهي نقابات (الكيماويات، والمرافق، والنقل العام، والعلوم الصحية)، بعد فوز رؤسائها بالتزكية، كما جرت الانتخابات على رئاسة النقابة فقط في نقابتي البناء والأخشاب، والسياحة، بعد فوز الأعضاء بالتزكية، كما جرت الانتخابات على الرئاسة النقابة وعضوية المجلس في 7 نقابات عامة هي: (البريد، والسكة الحديد، والاتصالات، والخدمات الصحية، والنيابات والمحاكم، والبترول، والأعمال المالية والضرائب)".