حزب أحمد شفيق ينضم لائتلاف التحالف السياسي المصري

أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية انضمامه لائتلاف التحالف السياسي المصري الذي يضم في عضويته عددا من الأحزاب السياسية.



وعقدت قيادات الحركة الوطنية، اجتماعًا مع المهندس تيسير مطر رئيس حزب الدستوري الاجتماعي الحر وعضو المجلس الرئاسي للتحالف السياسي المصري.



حضر الاجتماع اللواء رؤوف السيد على القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية والدكتور أحمد الضبع الأمين العام للحزب والنائب عبدالإله عبد الحميد أمين عام القاهرة وهشام الهرم الأمين العام المساعد.



وأكد اللواء رؤوف السيد على، القائم بأعمال رئيس الحزب، أن هدفهم توحيد الصف الوطني وممارسة العمل السياسي في إطار جمعي يسعون من ورائه إلى خدمة الدولة ودعم مؤسساتها.



وشدد على أن المرحلة تتطلب توحيد الجهود ولَم شتات الأحزاب في كيان واحد من خلال ائتلاف متجانس في الأفكار والرؤي خاصة مضيفا: الجميع متفق على أرضية وطنية واحدة هدفها دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطة الإصلاح السياسي والاقتصادي ودعم مؤسسات الدولة من الجيش والشرطة في حربهم ضد الإرهاب.