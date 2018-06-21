مدرب سويسرا: أرفض فكرة ترشيح فريقي للفوز على صربيا بكأس العالم

رفض فلاديمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب السويسري لكرة القدم، فكرة كون فريقه هو المرشح الأكبر للفوز على نظيره الصربي يوم غد الجمعة في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بكأس العالم المقام حاليا في روسيا.



وقال بيتكوفيتش - في مؤتمر صحفي اليوم الخميس - "إذا أردت أن تكون المرشح الأقوى عليك أن تظهر ذلك في أرض الملعب، فنحن دائما نريد أن نكون الأفضل وهو ما سنفعله في مباراة غد، ويجب علينا التركيز فيما يحدث داخل الملعب لأننا سنواجه فريقا كبيرا يمتلك العديد من اللاعبين الجيدين على المستوى الفردي، ونحن أيضا كذلك".



وأشار المدرب - الذي رفض فكرة التعادل في ذلك اللقاء - إلى الإحصائية التي ذكرت أن منتخب سويسرا لم يخسر في آخر 23 مباراة سوى مرة وحيدة قائلا "تلك الإحصائية لا تعني شيئا".



وحول جاهزية لاعب الوسط فالون بهرامي بدنيا، أوضح بيتكوفيتش أنه سينتظر حتى اللحظات الأخيرة ليقرر مشاركة اللاعب من عدمها في تلك المواجهة.