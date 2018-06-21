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وزير الشباب والرياضة يداعب أطفال السمسمية بالإسماعيلية ..فيديو

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:31 م
صدى البلد
ريهام بكير - عدسة : اشرف العمدة
تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مركز شباب الشيخ زايد بحضور اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، لمتابعة أنشطة المركز على أرض الواقع.

واستقبل وزير الشباب والرياضة ، مجموعة من الاطفال الذين يقدمون عروض السمسمية التي تشتهر بها المحافظة ، وحرص صبحي علي مداعبتهم والاشادة بهم عقب انتهاء العرض.

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