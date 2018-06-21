وزير الشباب والرياضة يداعب أطفال السمسمية بالإسماعيلية ..فيديو

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مركز شباب الشيخ زايد بحضور اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، لمتابعة أنشطة المركز على أرض الواقع.



واستقبل وزير الشباب والرياضة ، مجموعة من الاطفال الذين يقدمون عروض السمسمية التي تشتهر بها المحافظة ، وحرص صبحي علي مداعبتهم والاشادة بهم عقب انتهاء العرض.