أمير كرارة يكشف عن فنانين هنأوه بـ نجاح حرب كرموز

نشر الفنان أمير كرارة عبر صفحته الرسمية على " تويتر" , تغريدة كشف من خلالها عن اسماء بعض الفنانين الذين تواصلوا معه تليفونيًا لتهنئته على فيلمه الجديد "حرب كرموز".



وغرد "كرارة " قائلًا : "لما السقا وهنيدى يكلموك ويباركوا ليك وفرحانين بنجاح أول فيلم ليك , تبقى دى اخلاق الكبار".



يذكر ان فيلم حرب كرموز احتل المركز الاول من حيث الايردات خلال موسم عيد الفطر, ويشارك فى بطولته بجانب أمير كرارة غادة عبد الرازق ومحمود حميده ومصطفى خاطر.