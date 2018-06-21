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كأس العالم

الأرجنتين لم تفز في آخر 4 مباريات بـ المونديال

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:26 م
صدى البلد
تلقى منتخب الأرجنتين هزيمة من العيار الثقيل أمام منتخب كرواتيا بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

أحرز ثلاثية المنتخب الكرواتي كل من " أنتي ريبيتش ولوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش في الشوط الثاني من المباراة بعد انتهاء احداث الشوط الاول بالتعادل السلبي وضياع بعض الفرص من جانب المنتخب الأرجنتيني .

وذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات أن منتخب الأرجنتين فشل في الفوز بأربع مباريات متتالية لكأس العالم تعادل في مباراتين وخسر مثلهما وهي المرة الأولي في التاريخ.

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