خبراء حول تأثر سوق العقارات بارتفاع أسعار المحروقات.. فراج: سيؤدى لغلائها.. صبور: حجم الطلب سيظل طبيعيا .. ودراسات لنسب الزيادة في شقق الإسكان الاجتماعي

خبراء حول تأثر سوق العقارات بإرتفاع أسعار المحروقات



خالد فراج:



ارتفاع المحروقات سيؤدى لزيادة أسعار العقارات

صبور:



حجم الطلب على العقارات لن يتأثر بزيادة المحروقات

عبدالحميد:



ندرس نسب الزيادة فى أسعار شقق الإسكان الاجتماعى

شلبي:



زيادة أسعار العقارات بنسب محدودة فى النصف الثانى من 2018

شهدت أسعار المحروقات خلال الأسبوع المنقضي، زيادة جديدة ضمن خطة الحكومة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية .. وفي هذا السياق يستعرض "صدى البلد" رأي الخبراء حول تأثير ذلك على سوق العقارات، وأسعارها، وهل ذلك ليؤثر على العقارات أم لا، وكانت آراء الخبراء كالتالي:أكد خالد فراج مدير المبيعات بمجموعة عامر جروب القابضة للإستثمار العقارى، أن سوق العقارات فى مصر من المتوقع أن يشهد زيادة فى الأسعار خلال الفترة القادمة بنسب متفاوتة، بسبب زيادة أسعار المحروقات والكهرباء التى أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار مواد البناء.وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا الارتفاع المتوقع فى أسعار العقارات لن يؤثر على حجم المبيعات فى السوق الفترة القادمة، خاصة أن فترة الصيف تشهد إقبالا كبيرا سواء من المصريين أو العرب على شراء العقارات.وأشار إلى أن نسبة الزيادة فى أسعار العقارات ستختلف من مكان إلى آخر، حيث من المتوقع أن تكون نسبة الارتفاع فى المناطق السكنية مختلفة عن النسبة فى المناطق الساحلية، خاصة أن كل منطقة يكون لها طبيعة خاصة فى التسهيلات التى تقدمها الشركات التى تعمل فى القطاع العقارى لتشجيع عمليات الشراء والاستثمار العقارى، وبالتالى ستختلف نسبة الزيادة من منطقة لأخرى، ولن تكون هناك نسبة زيادة سعرية ثابتة فى السوق العقارى.وتوقع المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال الأسبق، ارتفاعا طفيفا فى أسعار الوحدات السكنية والعقارات بشكل عام خلال الفترة القادمة تأثرا بارتفاع اسعار المحروقات والكهرباء التى اقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية.وأضاف "صبور" - فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" - أن "الزيادة المتوقعة فى أسعار العقارات سيظهر أثرها على السوق خلال 5 اشهر على الاقل، وذلك بعد تأثر أسعار مواد البناء من حديد تسليح وأسمنت".وأشار إلى أن هذه الزيادة لن تؤثر ابدا على حجم الطلب المتزايد على العقارات فى مصر، خاصة ان هناك حجم طلب كبيرا على السكن بمصر فى ظل وجود نسبة تتجاوز 500 الف حالة زواج كل عام تحتاج إلى مسكن، ومن هنا فلن يتأثر حجم الطلب على العقارات.فيما قالت مى عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى والمدير التنفيذى لصندوق تمويل مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، إنه لم يتم تحديد نسب الزيادة التى ستطرأ على المشروع جراء زيادة سعر مواد البناء بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار المواد البترولية.وأضافت رئيس التمويل العقارى، فى تصريحات خاصة لـــــــ"صدى البلد"، أنه سيتم درسة نسب الزيادة، ولن يتم تحميل الحاجزين السابقين لزيادات سعرية جديدة خاصة الإعلانات التى وصلت لمرحلة الاستلام حاليا، مؤكدة أنه نفس ما حدث عقب تحرير سعر الصرف، حيث تحملت الدولة كل الزيادات السعرية ولم ترفع سعر الوحدات.يذكر أن هناك نحو 200 ألف حاجز لوحدات سكنية بالإعلان الثامن بمراحل التسليم المختلفة حاليا ، والذين تقدموا للصندوق فى 2016 وتعهد وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى بعدم تحميلهم أى زيادات فى تكلفة تنفيذ الوحدات.وتوقع الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر أن ترتفع أسعار العقارات بمصر خلال النصف الثانى من العام الجارى 2018 بنسب محدودة رغم زيادة أسعار مواد البناء عقب ارتفاع سعر المواد البترولية مؤخرا.وأكد شلبي فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن الشركات لم تحمل كافة الزيادات السعر للعملاء بل تتدرج فى زيادة الأسعار بشكل مستمر رغم ارتفاع التكلفة لأغلب المشروعات المنفذة بنسب تجاوزت 50% خلال العامين الأخيرين منذ تحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه" حتى الآن.وتابع، أن الشركات فى الفترة الأخيرة تتجه أكثر لتقليل هامش الربح الخاص بها حتى لا تضطر لتحميل الزيادات على العملاء خاصة مع وجود تراجع بالقوة الشرائية لهم فى الفترة الأخيرة.