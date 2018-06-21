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كأس العالم

للمرة الثانية.. مودريتش يحصل على أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين وكرواتيا

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:38 م
صدى البلد
فاز لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد ومنتخب كرواتيا بجائزة أفضل لاعب في مباراة اليوم أمام الأرجنتين والتي انتهت بفوز الكروات بثلاثية نظيفة.

وجاء فوز مودريتش بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما أحرز الهدف الثاني بتصويبة اذهلت الجميع والتي استطاعت أن تخترق شباك مرمي الأرجنتين بطريقة احترافية.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتوج بها مودريتش كأفضل لاعب في المباراة حيث حصل عليها في مباراة كرواتيا السابقة أمام نيجيريا.

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