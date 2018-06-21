إزالة تعديات على أملاك الدولة بطريق الداخلة - الخارجة

نفذت الوحده المحليه لمركز ومدينه الخارجه حملة لإزالة تعديات من بعض المواطنين على حرم الطريق بالكيلو 70 طريق الخارجة الداخلة .



وذلك بمعرفة العاملين بقسم حماية أملاك الدولة حيث تمت الإزالة بمعدات المتعدين وعلى نفقتهم الخاصة وتم تحرير محاضر بالإجراءات وتمت إحالتها للجهات المختصة.



صرح بذلك المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة الذى اشار الى أنه تم تنفيذ حملة الازالة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بضرورة إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة بصفة فورية وتطبيق القانون على جميع المتعدين على املاك الدولة وتنفيذ الحملات المستمرة ضد كافة التعديات .