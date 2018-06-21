شاهد.. طاهر أبوزيد يواسي أبو في وفاة والده.. فيديو

حرص وزير الشباب والرياضة الأسبق طاهر أبوزيد على تقديم واجب العزاء للمطرب أبو في وفاة والده خالد محمد رمضان ابو العينين بدار مناسبات مسجد عمر مكرم.



كان عدد من نجوم الفن والمشاهير شاركوا في تقديم واجب العزاء للمطرب "ابو" منهم آسر ياسين، محمد ثروت، بشرى، المنتج محسن جابر، السيناريست تامر حبيب، الإعلامية مريم امين، والمخرجة مريم أبو عوف، بالإضافة إلى د.أحمد درويش وعمرو منسي.



كان والد المطرب أبو صاحب اغنية "3 دقائق" قد توفي يوم الجمعة الماضي وأعلن الابن عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر الوفاة.

