ارتفاع طفيف لـ الذهب بفعل هبوط الدولار

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس بعد أن انتشلت نفسها من أدنى مستوى في ستة أشهر، بدعم من هبوط الدولار الأمريكي وأنباء عن مشتريات روسية في المعدن النفيس.



وبحلول الساعة 1900 بتوقيت جرينتش بلغ سعر المعدن النفيس 1268.64 دولار للأوقية (الأونصة) مرتفعا 0.07 بالمئة عن مستواه في بداية الجلسة بعد أن كان هبط إلى 1260.84 دولار، وهو أدنى مستوى منذ التاسع عشر من ديسمبر.



وتراجعت العقود الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 0.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1270.50 دولار للأوقية، وأرجع متعاملون تعافي الذهب إلى هبوط الدولار من أعلى مستوى في 11 شهر أمام سلة من العملات الرئيسية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات 0.4 بالمئة إلى 16.33 دولار للأوقية بعد أن هبطت في وقت سابق إلى 16.16 دولار وهو أدنى مستوى منذ الثاني من مايو .



وتراجع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 950.30 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 948.50 دولار، وانخفض البلاتين 0.22 بالمئة إلى 864.80 دولار للأوقية.