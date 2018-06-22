إيرادات الأفلام: حرب كرموز يحقق مليون و700 ألف في سادس أيام العيد.. محمد عادل إمام يحاول اللحاق بأمير كرارة.. وياسمين عبدالعزيز تتراجع مع أبلة طمطم

حرب كرموز يحقق مليون و700 ألف في سادس أيام العيد

محمد عادل إمام يحاول اللحاق بأمير كرارة

ياسمين عبدالعزيز تتراجع مع أبلة طمطم



استطاعت أفلام العيد الخمسة أن تحقق إجمالي إيرادات خلال أسبوع العيد وصلت إلى 51 مليونا و415 ألفا و355 جنيها.



وينافس في عيد الفطر فيلم "حرب كرموز" لأمير كرارة والمخرج بيتر ميمي وفيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف وبطولة عمرو سعد وفيلم "أبلة طمطم" لياسمين عبد العزيز وفيلم "قلب أمه" لشيكو وهشام ماجد وفيلم "ليلة هنا وسرور" لمحمد عادل إمام وياسمين صبري.



من المعروف أن أفلام عيد الفطر تنتمي لنوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية باستثناء فيلم "حرب كرموز" الذي يتصدر شباك التذاكر في موسم العيد.



المركز الأول: حرب كرموز

واصل فيلم حرب كرموز للفنان أمير كرارة تصدره إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك في سادس أيام العيد، الأربعاء 20 يونيو بعدما تجاوز إيراده اليومي حاجز المليون و700 ألف جنيه.



ويجسد أمير كرارة ضمن الأحداث شخصية ضابط يدعى "الجنرال يوسف المصرى"، يحاول إنقاذ فتاة، وهى التى تجسدها النجمة غادة عبد الرازق، حينما يحاول عساكر الإنجليز أن يغتصبوها فيتدخل أمير كرارة لكى ينقذها ويدخل فى حرب معهم.



فيلم "حرب كرموز" يضم العديد من النجوم بجانب أمير كرارة، منهم غادة عبد الرازق، وفتحى عبد الوهاب، ومصطفى خاطر، وإيمان العاصى، وبيومى فؤاد، ومحمد على رزق، ومحمود حجازى، ومايان السيد، قصة محمد السبكى، إنتاج رنا السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى.



المركز الثاني: ليلة هنا وسرور

احتفظ الفيلم الكوميدي ليلة هنا وسرور للفنان محمد إمام وياسمين صبري، بالمركز الثاني بعدما تجاوز إيراده اليومي حاجز المليون جنيه، محققا مليون و79 ألف جنيه في سادس أيام العيد، الأربعاء 20 يونيو.



تدور أحداث الفيلم حول ضابط مخابرات مصري، يتنكر في شخصية رجل أعمال يُدعى (سرور) يقع في حب فتاة تُدعى (هنا) وذلك أثناء توليه مهمة خطيرة تتورط فيها إحدى العصابات الإجرامية الكبيرة.



يشارك فى بطولة الفيلم كل من محمد إمام وياسمين صبرى ومحمد ثروت وفاروق الفيشاوى وأحمد صلاح السعدنى و تأليف كريم يوسف ومصطفى صقر وإخراج حسين المنباوى.



المركز الثالث: قلب أمه

واصل الفيلم الكوميدي "قلب أمه" للفنان شيكو وهشام ماجد، احتفاظه بالمركز الثالث في إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك، بعدما حقق الأربعاء 20 يونيو، إيرادا يوميا وصل لـ 454 ألف جنيه، ليأتي بعد فيلمي "حرب كرموز" و"ليلة هنا وسرور".



تدور الأحداث في إطار كوميدي حول زعيم عصابة يُدعى (مجدي تختوخ) يدخل في مشاجرة يُصاب على أثرها؛ وينُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث يحتاج إلى نقل قلب، وفي ذات الوقت تتوفى والدة الشاب (يونس) فيلجأ اﻷطباء إلى نقل قلب والدته إلى (تختوخ) ﻹنقاذ حياته، فيتعامل مع (يونس) بطريقة حنان الأم وخوفها عليه.



الفيلم بطولة هشام ماجد وشيكو وكريم فهمي ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت وأحمد سلطان، وهو من تأليف تامر إبراهيم وإخراج عمرو صلاح.



المركز الرابع: أبلة طمطم

واصل الفيلم الكوميدي "أبلة طمطم" للفنانة ياسمين عبد العزيز، احتفاظه بالمركز الرابع في قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك، بعدما حقق إيراد يومي وصل إلى 335 ألف جنيه، خلف أفلام "حرب كرموز" المتصدر، و"ليلة هنا وسرور" الثاني، و"قلب أمه" الثالث.



وتدور قصة الفيلم حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجئون أنهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى أشعار آخر، في ظل مقاومة من "الأبلة طم طم" التي تُجسد شخصيتها "ياسمين عبدالعزيز".



فيلم "الأبلة طم طم" يشارك في بطولته بجانب الفنانة ياسمين عبد العزيز، بيومى فؤاد، حمدى الميرغني، أيمن وتار، شادي ألفونس، خالد منصور، سامي مغاوري، مصطفى أبو سريع، تأليف أيمن وتار، إخراج على إدريس.



المركز الخامس: كارما

حصد فيلم "كارما" للفنان عمرو سعد المركز الأخير، في قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر، لليوم السادس على التوالي، حيث حقق أول أمس الاربعاء 206 آلاف و579 جنيها.



ويناقش الفيلم قضية الإنسان المصري، وقضية الغنى والفقر، والمسلم والمسيحي، من خلال شخصيتين يقدمهما بطل الفيلم عمرو سعد، الأول غني ومسلم، أما الثاني فهو شخص فقير ومسيحي.



فيلم "كارما" تأليف وإخراج خالد يوسف، بطولة عمرو سعد، غادة عبدالرازق، زينة، خالد الصاوي، سارة التونسي، ماجد المصري، دلال عبدالعزيز، وفاء عامر، مجدي كامل، مصطفى درويش، حسن حرب، يوسف الحسيني، خالد تليمة، وعمر زهران.