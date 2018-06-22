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كأس العالم

إيهاب الكومى: ما حدث بمعسكر المنتخب فضيحة ..فيديو

الجمعة 22/يونيو/2018 - 12:40 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
وصف الإعلامى، إيهاب الكومى، موافقة اتحاد الكرة على حالة الهرج والمرج داخل معسكر المنتخب فى المونديال أو ملعب التدريب، بالكارثة الكبرى، مشيرًا إلى أن تواجد حازم إمام وسيف زاهر، وبعض الفنانين ورجال الأعمال فى أرضية الملعب ليس إلا نوعا من العبث.

وأضاف الكومى فى برنامج «ملعب البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الملعب له قدسية، ولا يجب تواجد أى فرد داخل أرضية الملعب، أثناء تدريب أى فريق أو حتى نادى صغير.

وتعجب الكومى من سر الصلح بين مجدى عبدالغنى عضو اتحاد الكرة، والمهندس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد، فى هذا التوقيت رغم ما حدث بينهما قبل السفر لروسيا واتهام الأخير للأول بالتجاوز فى مخازن الاتحاد، وتوعد عبدالغنى للجميع بكشف فضائح اتحاد الكرة.

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