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زينة: طلبت من خالد يوسف أداء دور مدينة فى فيلم كارما.. فيديو

الجمعة 22/يونيو/2018 - 01:20 ص
الفنانة زينة
الفنانة زينة
حمزة شعيب
قالت الفنانة زينة، إنها طلبت من المخرج خالد يوسف تجسيد شخصية "مدينة" فى فيلم كارما بعدما تم عرض عليها دور آخر.

وتابعت "زينة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"،:" خالد يوسف عرض عليا دور آخر ولكنني تمسكت بأداء دور مدينة، رغم رفض المخرج فى البداية".

وأكملت:" كنت قلقانة من دورى فى فيلم كارما ومن قوة شخصية خالد يوسف فى التعامل ولكنى نجحت فى الوصول لدرجة عالية من التقمص لشخصية مدينة".

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