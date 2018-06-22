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أخبار العالم

جاكيت ميلانيا ترامب خلال زيارتها لأطفال اللاجئين يثير غضب رواد مواقع التواصل

الجمعة 22/يونيو/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
حسن محرم
أثار الجاكيت الذي ارتدته السيدة الأولى في أمريكا، ميلانيا ترامب، خلال زيارتها لمركز إيواء الأطفال اللاجئين في تكساس، الكثير من الجدل والغضب تجاه ميلانيا.

وارتدت ميلانيا ترامب خلال الزيارة جاكيت كتب عليه:" أنا حقا لا أهتم، هل أنت؟"، الأمر الذي أثار غضب الكثير من مستخدمي مواقع التواصل بحسب موقع "فاريتي" الأمريكي.

ولفت الموقع إلى أن هذه الخطوة استفزت الكثير من المتابعين، لاسيما وأنه يعكس أن هناك نية لاحتقار وعدم التعامل بانسانية مع الأطفال اللاجئين.

وعلى الجانب الآخر، دافع موالون للرئيس الأمريكي، عن ميلانيا ترامب، بالقول أنه ينبغي النظر إلى زيارتها وأفعالها دون الحديث عن جاكيت ارتدته".
جاكيت ميلانيا ترامب خلال زيارتها لأطفال اللاجئين يثير غضب رواد مواقع التواصل

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