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شادي عيسى: المنتخبات العربية بحاجة إلى طبيب نفسي قبل الحلول الفنية..فيديو

الجمعة 22/يونيو/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
قال الناقد الرياضي شادي عيسى إن "المنتخبات العربية في المونديال تحتاج لطبيب نفسي".

وتابع عيسى، في برنامج "هنا روسيا" على قناة "ten"، أن "المشكلة لدينا ليست فنية ولكن نفسية ونحتاج لعرض اللاعبين على أطباء نفسيين".

وأكد أن "المدربين للمنتخبات العربية يجب أن يكون لديهم حلول، والإدارة الفنية للمباراة يجب أن يكون قبلها معالجة المتمثل في التركيز".

وتابع أن "لاعبي مصر في حالة غضب تجاه أي واحد مصري معترض على أدائهم، ولديهم حالة توتر، والمفروض ميفرقش معاهم موضوع الفنانين دول لاعبين محترفين، وانهيار أي لاعب دي مشكلته مش مشكلة الجمهور".

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