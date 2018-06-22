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برلمان

نائب : التعاون الصناعي مع أفريقيا سيخلق فرصا استثمارية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:15 ص
النائب محمد بدراوي
النائب محمد بدراوي
عبد الله خالد
أشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بفكرة إنشاء منطقة صناعية أفريقية بمصر، مشيرا إلى أن التعاون مع أفريقيا فى كل المجالات له عوائد كبيرة على مستوى الاقتصاد والاستثمار.

ولفت "بدراوي" فى تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن هناك اتفاقيات عدة مع الجانب الأفريقي مثل اتفاقية الكومسا، واتفاقيات أخرى للتسهيل الجمركي، فضلا عن وجود اتفاقيات مع دولة السودان، مضيفا بأن كلها تعتبر تعزيزا قويا للعلاقات الاقتصادية بين مصر وأفريقيا.

وأوضح عضو اقتصادية البرلمان أن إنشاء منطقة صناعية أفريقية بمصر سيزيد من وجود فرص العمل، وسيخلق فرصا استثمارية كبيرة فى المنطقة.

كان الفريق الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، قد صرح بأنه يتم حاليا دراسة عمل منطقة أفريقية صناعية في مصر، إسوة بباقي المناطق الصناعية الدولية ".

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