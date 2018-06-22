تركيا تتسلم أول مقاتلة من طراز إف-35 من الولايات المتحدة

تسلمت تركيا من الولايات المتحدة أول مقاتلة حربية من طراز إف-35، على الرغم من التوتر الذي يفرض نفسه على العلاقات بين البلدين، ومعارضة مجلس الشيوخ الأمريكي لهذه الصفقة.



وبحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، فإن مجموعة "لوكهيد مارتن"، الأمريكية، سلمت مسئولين أتراك المقاتلة خلال احتفال أقيم في فورت وورث في ولاية تكساس، وتعتبر هذه الطائرة من أحدث المقاتلات في العالم، وأخطرها على الإطلاق.



وأوضح العقيد مايك أندروز، المتحدث باسم البنتاجون أن الطائرة الثانية ستسلم خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تنقل الطائرتان إلى قاعدة لوك الجوية في ولاية أريزونا.



والمعروف أن مجلس الشيوخ عارض تسليم هذا النوع من الطائرات إلى تركيا بسبب إعلان أنقرة عن رغبتها في شراء منظومة دفاع جوي روسية من نوع إس-400 يفترض أن تكون طائرات إف-35 قادرة على الإفلات منها.