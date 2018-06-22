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شوبير يعلن وظيفة البدري بالأهرام و اسم المدير الفني للفريق

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:10 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعلن أحمد شوبير نجم الأهلي السابق والإعلامي الحالي عن وظيفة حسام البدري بنادي الأهرام الأسيوطي سابقا.

وأكد أن البدري سيكون المستشار الفني لفريق نادي الأهرام والبرازيلي البريترو فايلنتم هو المدير الفني الجديد للفريق.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " حسام البدري مستشار فني لنادي الأهرام وتعيين مدرب أجنبي للفريق |مستر البيرتو فايلنتم برازيلي الجنسية، يبلغ من العمر 43 عام، قام بتدريب بعض الأندية في الدوري البرازيلي أبرزها بالميراس. "
شوبير يعلن وظيفة البدري بالأهرام و اسم المدير الفني للفريق

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