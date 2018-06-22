الأمير وليام وزوجته وأطفاله يزورون إسرائيل وفلسطين..الاثنين

يستعد الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، وأطفالهما الثلاثة لإجراء زيارة رسمية لإسرائيل وفلسطين الاثنين المقبل، هي الأولى من نوعها لأحد أفراد الأسرة الملكية، بعد 70 عاما من الانسحاب البريطاني من الأراضي الفلسطينية.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية أن الأمير وليام، وترتيبه الثاني في ولاية العرش، سيزور إسرائيل وفلسطين لمدة 3 أيام مع زوجته، موضحة أن الأسرة الملكية ستقيم في فندق الملك داود بالقدس، وهو الفندق الذي كان مقر للسلطة البريطانية، والذي تعرض لهجوم من قبل متشددين يهود تسبب في مقتل 90 شخصا عام 1946.



يشير الموقع إلى ان هذه الزيارة تأتي بناءا على طلب من الحكومة البريطانية، موضحة أن السياسة البريطانية كانت تقوم على عدم القيام بزيارات ملكية رسمية حتى يحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



وعلى الرغم من أن الزيارة غير سياسية، إلا أنها ستسمح بإلقاء الضوء على أهل المنطقة وثقافاتهم وشبابهم وتطلعاتهم وتجاربهم، بحسب جيسون ناوفن مسئول الاتصالات للأمير وليام.



سيلتقي وليام برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وسيزور كذلك المواقع الدينية ونصب ياد فاشيم الإسرائيلي لضحايا المحرقة.





