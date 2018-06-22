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اقتصاد

مصافي عدن تعلن عن مناقصة لشراء 92 ألف طن متري من المنتجات النفطية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:07 ص
مصافي عدن
مصافي عدن
رويترز
قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أمس الخميس إن شركة مصافي عدن تسعى لشراء 92 ألف طن متري من المنتجات النفطية في مناقصة عامة لمواجهة عجز في توليد الكهرباء.

وتسعى الشركة لشراء 62 ألف طن متري من الديزل و30 ألف طن متري من مادة المازوت لمحطات توليد الكهرباء في عدن حيث تنخفض إمدادات الوقود بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات.

واشترطت الشركة على الشركات المحلية الراغبة دخول المناقصة تقديم العروض بالدولار الأمريكي خلال مهلة تنتهي في أول يوليو تموز.

وكانت مصافي عدن قد عرضت مناقصتين الشهر الماضي لشراء 150 ألف طن من المنتجات النفطية لإمداد السوق المحلية وسد العجز في الكهرباء في عدن.

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