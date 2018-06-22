حنان مطاوع: ترتيب الأسماء بحسب الظهور يحفظ حق الفنان

أكدت الفنانة حنان مطاوع أن ترتيب الأسماء على تتر العمل بحسب الظهور فى مسلسلها الأخير "الرحلة"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضى، أمر مرضى بالنسبة لها.



وتابعت "مطاوع" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا الأمر غير جارح لأى فنان لأنه يحفظ له حقه فى العمل، خاصة أن الاسم يتم كتابته بحسب الظهور فى كل حلقة.



"الرحلة" شارك فى بطولته بجانب حنان مطاوع كل من باسل خياط وريهام عبد الغفور، وليد فواز، مي سليم، أميرة العايدي، إيهاب فهمي، ثراء جبيل، محمود حجازي، إسلام جمال محمد مهران، وهو من قصة نور شيشكلي، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج حسام علي.