مستشار فلسطينى: أمريكا أصبحت خصما بشكل واضح.. فيديو

قال الدكتور الدكتور أسامة شعث، المستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية والمختص في شئون المفاوضات، إن الولايات المتحدة كانت تقف حتى وقت قريب كوسيط فى عملية السلام، مؤكدًا أنها الآن أصبحت خصم بشكل واضح للشعب الفلسطينى نظرًا لعدم نزاهتها.



واضاف شعث خلال حديثه ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن الولايات المتحدة اتخذت سلسلة من الخطوات ضد الشعب الفلسطينى، مشيرًا إلى أن القدس أرض فلسطينية محتلة وفقًا لكل المواثيق والقوانين الدولية.



وأوضح أن هناك 138 دولة معرفة بفسطين وعاصمتها القدس، مؤكدا أن الولايات المتحدة خلفت القانون بقرار نقل سفارتها للقدس المحتلة.