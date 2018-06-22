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ثقافة

جولة فنية لفرقة رضا فى إيطاليا والبحرين

الجمعة 22/يونيو/2018 - 04:03 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
رشحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة فرقة رضا للفنون الشعبية للمشاركة في الفعاليات الثقافية المصرية الإيطالية المقام في الفترة من 27 يونيو حتى 2 يوليو حيث تقدم 3 حفلات بمدينتي روما وفيتربو كما تشارك الفرقة في مهرجان صيف البحرين " تلبية لدعوة هيئة البحرين للثقافة والآثار بحفلين في الفترة من من 26 حتى 30 يونيو.

يذكر أن فرقة رضا أسسها الفنان محمود رضا بالاشتراك مع الراقص الأول والمصمم والمؤلف الموسيقى على رضا والراقصة الأولى فريدة فهمى بمساندة أستاذ الهندسة الدكتور حسن فهمى، قدمت أول عروضها فى أغسطس 1959، وفى عام 1961 أصبحت الفرقة تابعة للدولة وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلى رضا كما كون الموسيقار على إسماعيل أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية لمصاحبتها بقيادته وقام بتلحين أشهر استعراضاتها.

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