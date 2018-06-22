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كأس العالم

أحمد موسى يقود نيجيريا للفوز على آيسلندا في كأس العالم ..فيديو

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:03 م
صدى البلد
نور عادل
نجح منتخب نيجيريا في تحقيق الفوز على نظيره منتخب ايسلندا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم بثاني مباريات دور المجموعات بكأس العالم 2018.

وقاد المهاجم أحمد موسى منتخب نيجيريا في تلك المباراة حيث سجل هدفين بالدقائق 50،و75.

يذكر أن منتخب كرواتيا يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد تحقيقه الفوز على منتخبي نيجيريا والأرجنتين يأتي خلفه منتخب نيجيريا بثلاث نقاط ثم يأتي منتخب أيسلندا بنقطة يليه الأرجنتين بنقطة وحيدة أيضا.
أحمد موسى يقود نيجيريا للفوز على آيسلندا في كأس العالم ..فيديو
أحمد موسى يقود نيجيريا للفوز على آيسلندا في كأس العالم ..فيديو
أحمد موسى يقود نيجيريا للفوز على آيسلندا في كأس العالم ..فيديو
أحمد موسى يقود نيجيريا للفوز على آيسلندا في كأس العالم ..فيديو
أحمد موسى يقود نيجيريا للفوز على آيسلندا في كأس العالم ..فيديو
أحمد موسى يقود نيجيريا للفوز على آيسلندا في كأس العالم ..فيديو
أحمد موسى يقود نيجيريا للفوز على آيسلندا في كأس العالم ..فيديو
أحمد موسى يقود نيجيريا للفوز على آيسلندا في كأس العالم ..فيديو
أحمد موسى يقود نيجيريا للفوز على آيسلندا في كأس العالم ..فيديو
أحمد موسى يقود نيجيريا للفوز على آيسلندا في كأس العالم ..فيديو
أحمد موسى يقود نيجيريا للفوز على آيسلندا في كأس العالم ..فيديو
أحمد موسى يقود نيجيريا للفوز على آيسلندا في كأس العالم ..فيديو
أحمد موسى يقود نيجيريا للفوز على آيسلندا في كأس العالم ..فيديو
أحمد موسى يقود نيجيريا للفوز على آيسلندا في كأس العالم ..فيديو
أحمد موسى يقود نيجيريا للفوز على آيسلندا في كأس العالم ..فيديو
أحمد موسى يقود نيجيريا للفوز على آيسلندا في كأس العالم ..فيديو
أحمد موسى يقود نيجيريا للفوز على آيسلندا في كأس العالم ..فيديو
أحمد موسى يقود نيجيريا للفوز على آيسلندا في كأس العالم ..فيديو
أحمد موسى يقود نيجيريا للفوز على آيسلندا في كأس العالم ..فيديو

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