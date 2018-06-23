مزارعو وسط سيناء يحصدون بشاير إنتاج مياه السيول

بدأ أبناء منطقة وسط سيناء مركزي الحسنة ونخل حصاد بشاير انتاج الاراضي الزراعية التي تم ريها بمياه السيول ورغم ان مياه الأمطار وصلت متأخرة على المنطقة إلا أن المزارعين تمكنوا من اللحاق والاستفادة من المياه التي هطلت حيث قاموا بزراعتها للاستفادة من عمليات الري سواء بمياه الامطار او مياه السيول.



وكان من نتيجة ذلك أنه تم زراعة أكثر من ألفي فدان بالبطيخ والذرة وهي من المحاصيل الصيفية بخلاف مساحات القمح والشعير والتي تم جنيها وتخزينها لاعادة استخدامها طوال العام.



ومن جانبه قال المهندس عاطف مطر وكيل وزارة بشمال سيناء أن مناطق وسط سيناء فى مركزى الحسنة ونخل تعتبر من أجود الأراضى الزراعية واجمالى مساحة الأراضي القابلة للزراعة فيها 20 ألف فدان بينها 11 ألف فدان فى مركز الحسنة و 9 آلاف فدان فى مركز نخل , لافتا لوجود 2484 فدان مزروعة بالزيتون والتين والعنب واللوز وتسقى بمياه الآبار إلى جانب ، والأعشاب الموسمية التي تتغذى عليها الحيوانات، ونباتات عطرية وطبية تنمو طبيعيا فى المنطقة.



وقال المهندس مدحت فكرى مدير إدارة الحسنة الزراعية بوسط سيناء ، ان تم زراعة نحو ألفي فدان بالبطيخ البعلى الذي ينمو على الأمطار، وزرعت ايضا بمحصول الذرة الشامية التى تستخدم علف للحيوانات، و من اهم المناطق التى تم حصر المساحات الزراعية فيها هى قرى ومناطق المنبطح والقسيمة وبغداد والمغارة ومدينة الحسنة، فيما لم يتمكن من زراعة بقية المناطق نظرا للظروف التى تمر بها المنطقة حاليا.