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بكري: صدى البلد تصدت للإخوان وأبو العينين تحمل ضغوط الجماعة.. فيديو

الجمعة 22/يونيو/2018 - 08:16 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
هانى حسين
قال الإعلامي والنائب البرلماني، مصطفى بكري، إن رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي اتخذ موقفا تاريخيا في مواجهة الإخوان.

وأضاف "بكري" في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قناة "صدى البلد"، كانت تقاتل من أجل صالح الوطن في زمن جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع: "تلك الجماعة مارست ضغوطا على رجل الأعمال محمد أبو العينين، ولكنه رفض طلباتهم وتصدى وتحدى وواجه، ولم يتخل عن مصر، وتحمل الكثير من أجل صالح الوطن على الرغم من تعرضه إلى الكثير من الضغوطات والتهديدات لتخريب مصانعه".

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