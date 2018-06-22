ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

عامر: نسعى لتحويل مصر لمركز لصناعة التكنولوجيا المالية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 08:45 م
وزير الاتصالات ومحافظ
وزير الاتصالات ومحافظ البنك المركزي
أحمد عبد القوى
التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بطارق عامر، محافظ البنك المركزي أمس، وذلك في أول زيارة لمحافظ البنك المركزي لمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية.

وشهد اللقاء الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات تطوير منظومة المدفوعات الالكترونية وتعزيز الشمول المالي، وسبل دعم وتشجيع شباب المبدعين من رواد الأعمال بمجالات التكنولوجيا المالية وآليات مساعدتهم في تقديم الخدمات المالية متناهية الصغر.

من جانبه أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي أنه تم الإتفاق بين البنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على وضع خطة متكاملة متعددة الجوانب تهدف إلي تحقيق الشمول المالي والنهوض بالمجتمع ككل، وتحويل مصر لأحد أهم المراكز الإستثمارية الجاذبة في مجال صناعة التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ومساندة ودعم الكفاءات الشابة من مهندسي مصر وعلمائها والاستفادة من أفكارهم ودعم مبتكراتهم من خلال مبادرات البنك المركزي، ومن ثم وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة والمعنية بتلك الصناعة.

وأشار عامر، إلى أنه على ثقة من تحقيق ونجاح تلك الخطة نظرا لما يتمتع به الوزير ومعاونيه من خبره في هذا المجال، فضلا عن خبرات وقدرات الجهاز المصرفي المصري الهائلة.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية التعاون مع البنك المركزي لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي في ظل الدور الهام الذي يقوم به البنك المركزي لتعزيز مفهوم الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية.

ولفت إلى أهمية دور الوزارة في تحقيق التحول إلى الاقتصاد الرقمي من خلال التعاون الوثيق مع البنك المركزي بهدف تعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق الاقتصاد الرقمي، وتشجيع التجارة الإلكترونية، وتوفير بنية تكنولوجية آمنة داعمة لعمليات توسيع نطاق الحصول على كافة الخدمات المالية واتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية، وذلك فيما يتعلق بإتاحة خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول في ظل الانتشار الواسع لمستخدمي الهواتف المحمول، بالإضافة الى توفير خدمات الشمول المالي للمواطنين عبر البريد المصري في ربوع الوطن.

كما شهد اللقاء بحث دعم التعاون المشترك في مجال دعم تشجيع شباب المبدعين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ريادة الأعمال، وتوفير الدعم المادي المطلوب لتمويل مشروعاتهم عبر المبادرات التي يتبناها البنك المركزي لتحفيز الشباب على الابتكار، وتطوير الأفكار التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد. وتقديم الخدمات المالية متناهية الصغر وتأهيل الخريجين للعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الجهاز المصرفي وتفعيل تقديم الدعم المالي والتمويل لمشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

رافق المحافظ خلال زيارته كل من لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات.

حضر اللقاء من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتخطيط والتحول الرقمي والميكنة، والمهندس رأفت هندي رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ترشيحاتنا

كايزر تشيفز الجنوب افريقى يخطف خاما بيليات من الزمالك

أيمن حفني يواصل الغياب عن مران الزمالك

فيدال: منتخب الأرجنتين لا يساعد ميسي

الخارجية: البرتغال تستقبل 400 لاجئ مقيم في مصر

مشاهدة مباراة نيجيريا وايسلندا بث مباشر على beIN SPORTS - مباريات اليوم بث حي ومباشر

السعودية تعلن اقتراب عزل قطر جغرافيا بالبدء في قناة سلوى.. 2019 عام تحويل بلاد تنظيم الحمدين الى جزيرة صغيرة معزولة..والمشروع يضم منتجعا سياحيا وقاعدة عسكرية ومكبا للنفايات النووية

أحمد موسى يقود نيجيريا للفوز على آيسلندا في كأس العالم ..فيديو

كارفاخال يتمنى تجنب الصدام مع رونالدو مرة أخرى

نائب يطالب بإلغاء مواكب الوزراء

رسميا .. عمر السعيد في الزمالك 4 سنوات

شاهد.. تعليق شوبير على إدارة جهاد جريشة لمباراة إنجلترا وبنما

ننشر أسعار السيارات المستعملة بسوق مدينة نصر.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميتروفيتش يتقدم لمنتخب صربيا أمام سويسرا في المونديال ..فيديو

شاهد.. تدريبات الإحماء لمنتخب صربيا وسويسرا بـ كالينينجراد

تشكيل منتخب صربيا في مباراة سويسرا بمونديال روسيا

شاهد.. إطلالات منة عرفة في أحدث جلسة تصوير

إطلالة رقيقة لـ شيرين عبد الوهاب بالقفطان في الرياض.. صور

فيديو

صربيا تنهى الشوط الأول بالتقدم على سويسرا بهدف.. فيديو وصور
أستاذ كبد: مصر فاقت النسب العالمية في علاج فيروس سي.. فيديو
أستاذ كبد: حملات ممنهجة لتشويه صورة علاج فيروس سي.. فيديو
صربيا تتقدم ومحاولات هجومية لـ سويسرا بعد نصف ساعة ..فيديو وصور
شاهد .. رد الأوقاف على رقص أفراد داخل مسجد بالدقهلية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟