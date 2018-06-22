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كأس العالم

صربيا تتقدم ومحاولات هجومية لـ سويسرا بعد نصف ساعة ..فيديو وصور

الجمعة 22/يونيو/2018 - 08:34 م
صدى البلد
يسري غازي
واصل منتخب صربيا تقدمه على نظيره منتخب سويسرا بهدف وحيد وسط محاولات هجومية للمنافس من أجل إدراك التعادل بعد مرور نصف ساعة فى المباراة المقامة على ملعب استاد كالينجراد فى إطار الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة فى نهائيات مونديال روسيا.

استهل اللقاء بضغط هجومى للمنتخب الصربي واعتمد على الضغط عن طريق لوكروف فيما اتسم أداء المنتخب السويسرى بمحاولة حصار دفاعات المنافس وسدد جاكا لاعب سويسرا كرة قوية تعلو العارضة.

وسدد بيتروفيتش لاعب صربيا كرة قوية برأسه تصدى لها الحارس السويسرى وأحرز الكسندر ميتروفيتش هدف صربيا الأول فى الدقيقة الخامسة برأسه قوية

أهدر ريكاردو رودريجيز فرصة ادراك التعادل فى الدقيقة العاشرة عقب تسديده الكرة قوية داخل منطقة الجزاء تمر الى جوار المرمى الصربي.

سدد ألكسندر ميتروفيتش كرة خلفية مزدوجة فى الدقيقة 19 تعلو عارضة حارس مرمى سويسرا وتضيع فرصة حقيقية لتعزيز النتيجة وإضافة ثانى الأهداف وأضاع لاعب سويسرا زيماى فى الدقيقة 29 فرصة التعادل عقب تسديده الكرة داخل منطقة الجزاء وتصدى الحارس الصربي للكرة.
صربيا تتقدم ومحاولات هجومية لـ سويسرا بعد نصف ساعة ..فيديو وصور
صربيا تتقدم ومحاولات هجومية لـ سويسرا بعد نصف ساعة ..فيديو وصور
صربيا تتقدم ومحاولات هجومية لـ سويسرا بعد نصف ساعة ..فيديو وصور
صربيا تتقدم ومحاولات هجومية لـ سويسرا بعد نصف ساعة ..فيديو وصور
صربيا تتقدم ومحاولات هجومية لـ سويسرا بعد نصف ساعة ..فيديو وصور
صربيا تتقدم ومحاولات هجومية لـ سويسرا بعد نصف ساعة ..فيديو وصور
صربيا تتقدم ومحاولات هجومية لـ سويسرا بعد نصف ساعة ..فيديو وصور
صربيا تتقدم ومحاولات هجومية لـ سويسرا بعد نصف ساعة ..فيديو وصور

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