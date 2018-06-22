شاهد .. ملخص وهدف قاتل في مباراة صربيا و سويسرا

حقق منتخب سويسرا فوزا مستحقا على نظيره منتخب صربيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد كالينجراد فى إطار الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة في نهائيات مونديال روسيا.



تقدم ميتروفيتش بهدف لمنتخب صربيا وتعادل شاكا فى الدقيقة 52 لمنتخب سويسرا وأضاف شاكيرى ثانى أهداف فى الدقيقة 90.



نجح المنتخب الصربي فى تسجيل هدف مبكر فى الدقيقة الخامسة عن طريق الكسندر ميتروفيتش وانتفض المنتخب السويسرى وشن العديد من الهجمات على مرمى المنافس.



وقاد الثنائي السويسري ريكاردو رودريغيز وشاكيري العديد من الهجمات لإدراك التعادل وأحرز شاكا لاعب منتخب سويسرا هدف التعادل في مرمى منتخب صربيا فى الدقيقة 52 من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.



وفى الدقيقة 90 نجح شاكيرى فى تسجيل هدف قاتل فى الدقيقة 90 عقب تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء راوغ مدافع صربيا ومررها بجوار حارس المرمى فى الشباك معلنا هدف التعادل.