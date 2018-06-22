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أخبار العالم

تغييرات في القيادة العليا للجيش الإثيوبي

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:23 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد، اليوم الجمعة، تغييرات في القيادة العسكرية العليا للجيش الإثيوبي.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، أن التغييرات شملت تعيين 3 مسؤولين في قيادة قوة الدفاع الوطني وقيادة القوات الجوية ونائب رئيس الأركان.

وأوضحت أن التعيينات شملت قرارا بتعيين اللواء، يلما مرداسا، في منصب القائد الأعلى للقوات الجوية الإثيوبية.

ونقلت الوكالة عن وزير الدفاع، موتوما مجاسا قوله، تم تعيين الجنرال برهانو جولا نائبا لرئيس أركان قوات الدفاع الوطني في إثيوبيا ورئيس العمليات العسكرية

كما عين رئيس الوزراء الجنرال مولا هيليماريام كمنسق لوجيستي لقوة الدفاع الوطني في إثيوبيا .

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