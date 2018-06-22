كاظم الساهر يبدأ حفل افتتاح مهرجان موازين بالمغرب.. بث مباشر

بدأ الفنان كاظم الساهر مساء اليوم حفلته الغنائية بمنصة فضاء النهضة بالمغرب، ضمن الحفل الإفتتاحي لمهرجان موازين إيقاعات العالم، الذي انطلق اليوم، وينتهى 30 يونيو الجاري.



الحفل شهد حضورا جماهيريا كبيرا، وتفاعل الجمهور مع كلمات أغاني كاظم الساهر الرومانسية، التي يواصل تقديمها خلال الوقت الحالي.



جدير بالذكر أن كل من المطرب صابر الرباعي والمطربة ماجدة الرومى، يشاركان في فعاليات المهرجان، ومن المقرر أن يحيي الفنان صابر الرباعي حفلًا يوم 27 يونيو، فيما تحيي النجمة ماجدة الرومى حفلها يوم 28 يونيو.







