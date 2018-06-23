مكرم محمد: السيسي يستهدف بناء الإنسان المصري في فترته الثانية

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن المحطات الفضائية والمؤسسات الكبيرة التزمت بشكل كبير بما أقره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو ما بدا واضحا في موسم رمضان الماضي الذي شهد قلة في المناظر القبيحة والألفاظ الخشنة.



وأضاف مكرم، في حوار ببرنامج "الجمعة في مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "MBC مصر"، أنه يتمنى أن تسارع حكومة مصطفى مدبولي الجديدة بالموافقة على قانون تداول المعلومات، وأن تفسح صدرها لآراء المعارضين.



وأوضح أن رئيس الوزراء أتى بعد تحقيق إنجاز ضخم في الإسكان الاجتماعي، الذي وضع الناس في أماكن تعلي من الذوق وقيم الجمال والنظافة والأناقة.



وشدد على أن "السيسي" حاول في فترته الأولى صناعة محاور ارتكاز للنهضة المصرية مثل شبكة الطرق القومية وحقل ظهر، ومشروعات خفضت نسبة البطالة بصورة كبيرة، ورفعت الاحتياطات النقدية لأكثر من 42 مليار جنيه، وتخفيض نسبة التضخم.



وأكد أن تحدي الفترة الثانية هو تقديم خدمات تعليم وصحة وعلاج مشكلات فقر الدم والتغذية وضعف البنية الأساسية لشباب مصر، وهذا ما سيعالج في فترة بناء الإنسان المصري وهي الفترة الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي.