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مكرم محمد أحمد: "مبارك" رئيس وطني حكم أكثر مما ينبغي

السبت 23/يونيو/2018 - 05:00 ص
مكرم محمد أحمد،
مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
عبد الخالق صلاح
قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان يحسن التعامل مع الصحافة، وكان يتواصل بنفسه مع عدد كبير من الصحفيين ويضعهم في تمام الصورة لما يحدث.

وأوضح أنه "لا غبار على فترة حكم مبارك.. هو رئيس وطني بلا شك، لكنه أخطأ حين حكم أكثر مما ينبغي، كما أخطأ حين أشرك نجله وزوجته في القرار في نهاية عهده".

وأضاف مكرم، في حوار ببرنامج "الجمعة في مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "MBC مصر"، إن الصحافة القومية تمثل مهنة الصحافة والخبرة الصحفية المصرية وضمير مصر، وأن كبار الصحفيين تخرجوا منها "ولا تزال هي أكثر الأوعية الصحفية التزاما بأصول المهنة" مشيرًا أن العصر الإلكتروني مفترق طرق، قد يؤدي إلى ازدهار كبير في الصحافة المصرية أو اندثارها للأبد، وهو أمر يتعلق بالصحفيين وقدرتهم على الحفاظ على المؤسسات والارتقاء بأساليب المهنة.

وأوضح أنه حين تولى مسؤولية نقابة الصحفيين لم يكن هناك سوى صحفيين اثنين فقط يمتلكان "كمبيوتر"، والآن نحو 40% من الصحفيين المصريين يمتلكون أحدث الأجهزة التكنولوجية.

وأشار إلى أن الفترة الجيدة التي عاشتها الصحافة، كانت بعد هزيمة 1967، وأنه حين تزدهر الصحافة "تتفتح ألف وردة كل يوم".

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