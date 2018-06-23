محمد الصايغ : الحضري سيشارك في مباراة السعودية بنسبة كبيرة..فيديو

قال الناقد الرياضي محمد الصايغ إن "الكابتن عصام الحضري سيكون مدربًا لحراس المرمى في الجهاز الفني القادم"، موضحًا أن "الحضري يأمل في المشاركة بمباراة السعودية".



وأوضح في برنامج "هنا روسيا"، على قناة "ten"، الجمعة،: "الحضري سيشارك في مباراة السعودية بنسبة كبيرة جدًا".



وتابع "مفاوضات التجديد مع كوبر بدأت قبل كأس العالم، وكوبر كان لديه شروط تعجيزية للتجديد، وكان يحصل على 65 ألف دولار، وقبل كأس العالم وصل مرتبه الشهري كان سيصل لـ120 ألف دولار ولكن لم يتم التوصل لاتفاق"، مضيفًا: "المنتخب يخشى أنه ميعرفش يجيب مدرب كويس بسعر كويس يخوض تصفيات كأس أمم أفريقيا، ورأي الأغلبية في اتحاد الكرة هو رحيل كوبر".

