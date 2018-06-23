شاهد.. هجوم شديد من عمرو عبد الحق على مجدي عبد الغني

انفعل الإعلامي عمرو عبد الحق بسبب رد فعل مجدي عبد الغني عضو مجلس اتحاد الكرة المصري، عقب إحراز محمد صلاح لاعب منتخب مصر هدفا في شباك منتخب روسيا في المباراة التي جمعت بين المنتخبين .



وقال عبد الحق، خلال تصريحاته في برنامج صدى الرياضة المذاع على فضائية صدى البلد، إن ما فعلة مجدي عبد الغني أصبح أمرا مستفزا، ويستغله للجانب التسويقي والإعلاني لجني الأموال، وبهذا يصبح مثالا سيئا للجيل الحاضر والمقبل.



وأضاف عبد الحق، مارادونا انهمر في البكاء عقب خسارة الأرجنتين، وهذا دليل بسيط على الانتماء، بينما ما فعله عبد الغني لا يوجد له مبرر غير أنه أفعال غير مدركة .



وتابع عبد الحق:" فيديو السيجار الذي يخص مسؤول اتحاد الكرة "يقصد مجدي عبد الغني"، ما تعليق نزوله على صفحته الرسمية عقب انتهاء مباراة أوروجواي.



وأردف عبد الحق:" تصرف مسؤول في اتحاد الكرة عقب خسارة محزنة للمنتخب الوطني، أن يدخل في ضحكات هستيرية.



وشدد :" عبد الغني هدد إتحاد الكرة بفضح المستور، فما هو المستور الذي يريد أن يفضحه، وهل يعقل أن يسافر مسؤول مصري على نفقة الدولة المنافسة.