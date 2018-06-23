ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

شاهد.. هجوم شديد من عمرو عبد الحق على مجدي عبد الغني

السبت 23/يونيو/2018 - 02:26 ص
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
عمرو ابوبكر
انفعل الإعلامي عمرو عبد الحق بسبب رد فعل مجدي عبد الغني عضو مجلس اتحاد الكرة المصري، عقب إحراز محمد صلاح لاعب منتخب مصر هدفا في شباك منتخب روسيا في المباراة التي جمعت بين المنتخبين .

وقال عبد الحق، خلال تصريحاته في برنامج صدى الرياضة المذاع على فضائية صدى البلد، إن ما فعلة مجدي عبد الغني أصبح أمرا مستفزا، ويستغله للجانب التسويقي والإعلاني لجني الأموال، وبهذا يصبح مثالا سيئا للجيل الحاضر والمقبل.

وأضاف عبد الحق، مارادونا انهمر في البكاء عقب خسارة الأرجنتين، وهذا دليل بسيط على الانتماء، بينما ما فعله عبد الغني لا يوجد له مبرر غير أنه أفعال غير مدركة .

وتابع عبد الحق:" فيديو السيجار الذي يخص مسؤول اتحاد الكرة "يقصد مجدي عبد الغني"، ما تعليق نزوله على صفحته الرسمية عقب انتهاء مباراة أوروجواي.

وأردف عبد الحق:" تصرف مسؤول في اتحاد الكرة عقب خسارة محزنة للمنتخب الوطني، أن يدخل في ضحكات هستيرية.

وشدد :" عبد الغني هدد إتحاد الكرة بفضح المستور، فما هو المستور الذي يريد أن يفضحه، وهل يعقل أن يسافر مسؤول مصري على نفقة الدولة المنافسة.

ترشيحاتنا

الرئيس الشيشاني يتناول العشاء مع المنتخب المصرى ومحمد صلاح .. شاهد

منطقة كرم القدم ببني سويف : نتواصل مع المحافظ بشأن بيع الأسيوطي

يوميات منتخب مصر بكأس العالم.. يواصل الاستعداد للسعودية.. ولهيطة يكشف حقيقة ثورة اللاعبين.. والاستقرار على كوبر مدربًا للفراعنة.. ومنح محمد صلاح وسام المواطنة الفخرية بـ الشيشان

بالفيديو.. لاعبو المنتخب يؤدون صلاة الجمعة في قلب الشيشان

تعزيزات أمنية بمحيط قسم شرطة حدائق القبة عقب وفاة متهم بداخله .. فيديو

"حجازي" يجتمع مع واضعي امتحان فيزياء الثانوية العامة..اليوم

سامحوني .. آخر كلمة شاب انتحر لعجزه عن علاج والدته بالصف

الاهلي يرفض رحيل كريم نيدفيد

رسميا.. الزمالك يضم المهاجم المغربي حميد أحداد 4 سنوات

تعرف على المرشح المصري الأبرز لقيادة منتخب مصر ..فيديو

ايهاب لهيطة يكشف حقيقة ثورة لاعبي المنتخب على اتحاد الكرة

السعودية تنفي القرصنة على بث مباريات كأس العالم من قطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات مختلفة لـ ياسمين عبدالعزيز باللون الأحمر.. صور

رئيس الشيشان يهدى محمد صلاح وسام المواطنة الفخرية .. شاهد

ميتروفيتش يتقدم لمنتخب صربيا أمام سويسرا في المونديال ..فيديو

شاهد.. تدريبات الإحماء لمنتخب صربيا وسويسرا بـ كالينينجراد

تشكيل منتخب صربيا في مباراة سويسرا بمونديال روسيا

فيديو

شاهد.. هجوم شديد من عمرو عبد الحق على مجدي عبد الغني
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو: بكري: صدى البلد تصدت للإخوان وأبو العينين تحمل ضغوط الجماعة..وأسرار جديدة عن اجتياح الحدود الشرقية في 2011..ورد الأوقاف على رقص أفراد داخل مسجد بالدقهلية
عمرو عبد الحق:محمد صلاح دعاية سياحية لأي بلد في العالم..فيديو
شاهد..حجازي وجابر يستبعدان من المران الجماعي للمنتخب لهذا السبب
شاهد.. المنتخب المصري يؤدي صلاة الجمعة في الشيشان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟