رئيس الوزراء يزور المتحف المصري الكبير والأهرامات..اليوم

يقوم د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت بجولة في مشروع المتحف المصري الكبير،ثم بعدها يقوم بجولة في منطقة الأهرامات،وذلك بصحبة د.خالد العناني وزير الأثار.



الزيارة هي الأولي لمدبولي بما يعد تأكيدا علي إهتمام القيادة السياسية بالمشروعات القومية في الأثار،ومنها مشروع المتحف،حيث أكد العناني علي أن الوزارة ستعمل دائما على تقديم كل الدعم المطلوب لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير كأحد أهم المشاريع القومية في مصر.



وأشار الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير أن المتحف صرح ضخم سيكون قبلة للسائحين والزوار من العالم أجمع ليشاهدوا الحضارة المصرية العريقة،حيث به أهم مركز لترميم الآثار في مصر والشرق الأوسط.



وتابع توفيق:ويضم المتحف الكبير أعلى جودة من معدات ومواد الترميم وكفاءات من المرمميم المدربين على أعلى مستوى،وقد تم انجاز 75% من أعمال المشروع بحيث تكون المرحلة الأولي منه جاهزة للافتتاح قريبا.