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أخبار العالم

السجن والترحيل لمسلمة من بريطانيا بسبب "تسترها" على مرتكبي هجوم إرهابي

السبت 23/يونيو/2018 - 03:11 ص
صدى البلد
حسن محرم
تواجه طالبة مسلمة في بريطانيا قرار بالترحيل لعدم إبلاغها عن العملية الإرهابية التي خططت لها صديقتها وشقيقتها ووالدتها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل البريطانية أن خولة برغوثي، كانت صديقة لريزلاين بولار التي خططت لهجوم بالسكين في وسط لندن في 27 أبريل من العام الماضي، مع شقيقتها الصغيرة، صفاء بولار ووالدتهما مينا ديتش.

ولفتت الصحيفة إلى أن خولة برغوثي البالغة من العمر 21 عام جاءت إلى بريطانيا قادمة من تونس منذ 10 أعوام، حكم عليها بالسجن لعامين و4 شهور، وبعده الترحيل الإجباري حينما تنتهي مدة سجنها في نفس القضية.

وكانت ريزلاين بولار ووالدتها قد سجنت بالفعل، بينما تنتظر الشقيقة، صفاء بولار الحكم عليها.

وبحسب التسجيلات، فإن خولة برغوثي مثلوا طريقة تنفيذ الهجوم في نفس اليوم الذي وقع.
السجن والترحيل لمسلمة من بريطانيا بسبب "تسترها" على مرتكبي هجوم إرهابي

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