فريق من النيابة العامة يعاين جثة محتجز قسم شرطة حدائق القبة

انتقل فريق من النيابة العامة إلى قسم شرطة حدائق القبة، لمعاينة جثة محتجز توفى بداخله.



وأمرت النيابة بنقل الجثة لمشرحة زينهم، لتشريحها وبيان أسباب الوفاة وكلفت هيئة الطب الشرعى لإعداد تقرير مفصل بذلك.



وتستمع النيابة لأقوال المتهمين الآخرين داخل الحجز، لمعرفة أقوالهم حول أسباب الوفاة وما إذا كان تعرض لتعذيب أو اعتداء من قبل أحد أو توفى وفاة طبيعية، وكذلك الاستماع لأقوال أفراد وضباط قسم حدائق القبة.



وكانت الأجهزة الامنية بمحيط قسم شرطة حدائق القبة، ألقت القبض على 4 أشخاص من تجمهروا امام القسم، بسبب وفاة متهم بداخله.



وكان قد حدث كر وفر بين أهالى المتهم المتوفى وقوات الشرطة بمحيط القسم مما دفع الشرطة لإطلاق النار فى الهواء لتفريقهم ومنع اقتحامهم للقسم، والتجمهر امامه لحين معرفة أسباب وفاة المتهم.



ودفعت مديرية أمن القاهرة بتعزيزات أمنية بمحيط قسم شرطة حدائق القبة، بعد تجمهر عدد من الأهالى خارجه لوفاة المتهم.



وفور علم أهل المتهم بالأنباء تجمهروا بمحيط قسم الشرطة وحدثت بعض المناوشات والمشاجرات بينهم والشرطة، مما دفع القوات لإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء لتفريق المتجمهرين.