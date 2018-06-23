تعرف على سر احتفال شاكيري وتشاكا برمز النسر بعد تسجيلهما في صربيا ..صور

أثارت طريقة احتفال اللاعبين السويسريين "تشاكا" و"شاكيري"، واللذين لهما أصول ألبانية، عقب تسجيل كل منهما هدفًا فى مرمى صربيا في اللقاء الذي جمع المنتخبين أمس، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم روسيا 2018، صخبًا كبيرًا، بسبب أبعادها السياسية.





واحتفل اللاعبان تشاكا وشاكيرى سياسيًا، أمام جماهير صربيا، بالإشارة بزراعيهما ليرمزا للنسر "علم ألبانيا"، وذلك بسبب الصراع السياسي القديم بين صربيا وألبانيا، حيث تعود أصولهما لإقليم كوسوفو الألبانى، وتعرض والد تشاكا خلال ذلك الصراع للحبس فى السجون الصربية لمدة طويلة.





وقد يواجه اللاعبان، عقوبة من الاتحاد الدولي "فيفا" بسبب احتفالهما المثير للجدل خلال الساعات المقبلة، خاصة وأن زميله شاكيري كرر نفس الأمر بعد هدفه الثاني في صربيا.





وفاز المنتخب السويسري على صربيا، بهدفين لهدف في لقاء أمس ليرتفع رصيده للنقطة 4.