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أخبار العالم

تحطم طائرة عسكرية أمريكية

السبت 23/يونيو/2018 - 08:39 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
تحطمت طائرة عسكرية أمريكية خفيفة من طراز A-29 Super Tucano في ولاية نيومكسيكو الأمريكية، اليوم السبت، على مسافة 100 كم شمالي قاعدة هولومان الجوية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن قيادة القاعدة الأمريكية قولها إن الحادث أسفر عن إصابة أحد الطيارين ونقل إلى المستشفى، فيما لا يزال مصير الآخر مجهولا حتى الآن.

وأشارت إلى أن عسكريا ثالثا كان على متن الطائرة ووعدت بتقديم معلومات إضافية عنه لاحقا عندما يصبح ذلك ممكنا.

وأوضحت أن الطائرة كانت تنفذ تحليقا تدريبيا وسقطت قرب ميدان للتدريب ولا يزال سبب الحادث مجهولا.

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