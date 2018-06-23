ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

آمنة عبد العظيم: 165 ألف أسرة تسلمت وحدات سكنية.. فيديو

السبت 23/يونيو/2018 - 09:11 ص
الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
إسلام الطوانسي
قالت آمنة عبد العظيم الصحفية بموقع صدى البلد، إن الوحدات السكنية التي قامت وزارة الإسكان بتسليمها مخصصة لـ 165 ألف أسرة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي المليون وحدة.

وأضافت آمنة، في مداخلتها الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الوحدات السكنية التي تم تسليمها عبارة عن وحدة كاملة التشطيب مساحتها 90 مترا مكونة من 3 غرف وصالة، العقار أرضي وخمسة أدوار، ويسدد السكان وديعة صيانة لضمان استمرار الوحدات بكفاءة عالية.

وأشارت آمنة إلى أن الوحدات السكنية التي تم تسليمها، تقع بالجيزة مدينة أكتوبر والعياط، وفي القاهرة مدينة بدر والسلام والعبور والأقصر الجديدة بالصعيد، وبعض المحافظات خصصت أراضي لبناء وحدات سكنية عليها مثل كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة.

ونوهت آمنة، إلى أن الإعلان الثاني للمشروع به 200 ألف متقدم يتم الكشف عليهم وإجراء الاستعلام والدراسة الائتمانية وسيتم تسليمهم وحداتهم قريبا قبل نهاية العام الجاري.

ترشيحاتنا

فريق من النيابة العامة يعاين جثة محتجز قسم شرطة حدائق القبة

اليوم ..اجتماع الأعلى للجامعات لتحديد أعداد المقبولين في التنسيق

القبض على 4 أشخاص حاولوا اقتحام قسم شرطة حدائق القبة بعد وفاة محتجز بداخله

إصدار قانون البناء الموحد بداية دور الانعقاد القادم

سعفان يتابع تقديم أوراق الترشح لرئاسة وعضوية اتحاد العمال

شاهد.. هجوم شديد من عمرو عبد الحق على مجدي عبد الغني

145 ألف مواطن تسلموا وحدات بالإسكان الاجتماعى

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. فيديو

المقاولون العرب: الانتهاء من 44 عمارة بالعاصمة الجديدة في 30 يونيو .. فيديو

5 مسلسلات جاهزة للعرض الفترة القادمة

مروة سعيد تكتب: مادة للسخرية

العراق: داعش يهاجم إحدى قرى الحويجة بقذائف هاون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سر احتفال شاكيري وتشاكا برمز النسر بعد تسجيلهما في صربيا ..صور

الخطيب ونجوم الرياضة يحتفلون بزفاف نجل شوقي غريب.. صور

إطلالات مختلفة لـ ياسمين عبدالعزيز باللون الأحمر.. صور

رئيس الشيشان يهدى محمد صلاح وسام المواطنة الفخرية .. شاهد

ميتروفيتش يتقدم لمنتخب صربيا أمام سويسرا في المونديال ..فيديو

فيديو

شاهد.. جولة داخل الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة
المقاولون العرب: الانتهاء من 44 عمارة بالعاصمة الجديدة في 30 يونيو .. فيديو
آمنة عبد العظيم: 165 ألف أسرة تسلمت وحدات سكنية.. فيديو
الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. فيديو
تونس تلتقي بلجيكا بحثا عن حفظ ماء وجه العرب بالمونديال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟