آمنة عبد العظيم: 165 ألف أسرة تسلمت وحدات سكنية.. فيديو

قالت آمنة عبد العظيم الصحفية بموقع صدى البلد، إن الوحدات السكنية التي قامت وزارة الإسكان بتسليمها مخصصة لـ 165 ألف أسرة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي المليون وحدة.



وأضافت آمنة، في مداخلتها الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الوحدات السكنية التي تم تسليمها عبارة عن وحدة كاملة التشطيب مساحتها 90 مترا مكونة من 3 غرف وصالة، العقار أرضي وخمسة أدوار، ويسدد السكان وديعة صيانة لضمان استمرار الوحدات بكفاءة عالية.



وأشارت آمنة إلى أن الوحدات السكنية التي تم تسليمها، تقع بالجيزة مدينة أكتوبر والعياط، وفي القاهرة مدينة بدر والسلام والعبور والأقصر الجديدة بالصعيد، وبعض المحافظات خصصت أراضي لبناء وحدات سكنية عليها مثل كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة.



ونوهت آمنة، إلى أن الإعلان الثاني للمشروع به 200 ألف متقدم يتم الكشف عليهم وإجراء الاستعلام والدراسة الائتمانية وسيتم تسليمهم وحداتهم قريبا قبل نهاية العام الجاري.

