طرح 131 قطعة أرض خدمية بالإسكان الاجتماعى ودار مصر وبيت الوطن

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استعداد وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح 131 قطعة أرض خدمية بأنشطة مختلفة، ومساحات متنوعة، بـ13 مدينة جديدة، لخدمة سكان مشروعات "الإسكان الاجتماعى"، و"دار مصر"، و"بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن قطع الأراضى الخدمية التى سيتم طرحها تضم 74 قطعة بمشروع الإسكان الاجتماعى، فى 6 مدن جديدة، هى (5 قطع بمدينة أخميم الجديدة، 6 قطع بمدينة 6 أكتوبر، 24 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، 11 قطعة بمدينة العبور، 6 قطع بمدينة السادات، و22 قطعة بمدينة بدر).



كما تضم 37 قطعة بمشروع "دار مصر"، فى 9 مدن جديدة، هى (6 قطع بمدينة القاهرة الجديدة، 5 قطع بمدينة حدائق أكتوبر، 4 قطع بمدينة الشيخ زايد، 6 قطع بمدينة العبور، 5 قطع بمدينة دمياط الجديدة، 3 قطع بمدينة العاشر من رمضان، قطعة بمدينة المنيا الجديدة، قطعة بمدينة 15 مايو، و6 قطع بمدينة الشروق)، بالإضافة إلى 20 قطعة بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج، فى 4 مدن جديدة، وهى (12 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، قطعتان بمدينة دمياط الجديدة، 4 قطع بمدينة الشيخ زايد، قطعتان بمدينة بدر).



وحول تفاصيل أماكن وأنشطة قطع الأراضى الخدمية التى سيتم طرحها بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، قالت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات: إنه فى مدينة 6 أكتوبر، سيتم طرح 6 قطع بمنطقة امتداد التوسعات الشمالية – إسكان اجتماعى تقسيم أراضى 276 م2، بأنشطة (إدارى – ترفيهي – طبى – تجارى إدارى – مركز طبى – مخبز).



وأضافت أنه فى مدينة العبور، سيتم طرح 11 قطعة بمنطقة الـ2600 فدان، بأنشطة (حضانة – تجارى – محطة خدمة وتموين سيارات – تجارى إدارى – طبى – سكنى إدارى تجارى)، وفى مدينة أخميم الجديدة، سيتم طرح 5 قطع بمركز خدمات منطقة الإسكان الاقتصادى بمواقع الإسكان الاجتماعى، ومركز خدمات المنطقة السكنية العاجلة أعلى مواقع الإسكان الاجتماعى، ومنطقة رقم 1 شمال المدينة، بأنشطة (نادى اجتماعى – مركز طبى – تجارى).



وتابعت المهندسة رجاء فؤاد، قائلة: "إنه فى مدينة العاشر من رمضان، سيتم طرح 24 قطعة بالأحياء (11 – 13 – 15)، بأنشطة (مدرسة – حضانة – مركز طبى – تجارى إدارى – تجارى)، وفى مدينة بدر، سيتم طرح 22 قطعة بالمناطق (أ – ب – ج – د)، بأنشطة (مدرسة – حضانة – طبى – دار مناسبات – تجارى إدارى – تجارى)، وفى مدينة السادات، سيتم طرح 6 قطع، بأنشطة (تجارى إدارى سكنى – تجارى إدارى – تجارى).



وأوضح المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه بالنسبة لتفاصيل أماكن وأنشطة قطع الأراضى الخدمية التى سيتم طرحها بمشروع "دار مصر"، سيتم طرح 6 قطع فى مدينة القاهرة الجديدة، بأنشطة (حضانة – نادى رياضى – نادى اجتماعى – تجارى إدارى – مركز صحى)، وسيتم طرح 5 قطع فى مدينة حدائق أكتوبر، بأنشطة (مستشفى – حضانة – نادى رياضى – خدمات تجارية – محطة بنزين).



وأضاف أنه سيتم طرح 4 قطع فى مدينة الشيخ زايد، بأنشطة (تجارى – تجارى إدارى – حضانة – طبى)، وسيتم طرح 6 قطع فى مدينة الشروق، بأنشطة (تجارى – سكنى إدارى تجارى)، بجانب 6 قطع بمدينة العبور، و5 قطع بمدينة دمياط الجديدة، و3 قطع بمدينة العاشر من رمضان، وقطعة بمدينة المنيا الجديدة، وقطعة بمدينة 15 مايو، بأنشطة مختلفة.



وأشار معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه فيما يتعلق بتفاصيل أماكن وأنشطة قطع الأراضى الخدمية التى سيتم طرحها بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج، سيتم طرح 12 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، بمركز خدمات الحيين الأول والثانى، بأنشطة (طبى – تجارى إدارى – تجارى – مركز تجارى – مدرسة متكاملة – حضانة)، وسيتم طرح قطعتين بمدينة دمياط الجديدة، بالمرحلة الأولى بالمنطقة (A-B)، بأنشطة (طبى – تجارى إدارى).



وأضاف أنه سيتم طرح 4 قطع بمدينة الشيخ زايد، بالشريط الخدمى الخارجى لمشروع بيت الوطن المطل على وصلة دهشور، بأنشطة (تجارى – تجارى إدارى)، وسيتم طرح قطعتين بمدينة بدر، بمركز خدمات بيت الوطن بالحى المتميز، بأنشطة (تجارى إدارى – مدرسة متكاملة).