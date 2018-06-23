لحظة استهداف رئيس الوزراء الإثيوبي بقنبلة يدوية على المنصة.. فيديو

تداولت وسائل الإعلام الإثيوبية، مقطع فيديو يوثق محاولة اغتيال فاشلة استهدفت رئيس وزراء إثيوبيا الإصلاحي، آبي أحمد، عقب كلمة ألقاها اليوم، السبت، وسط حشد من مؤيديه، بالتزامن مع المؤتمر الذي يعقده لعرض إنجازاته في فترة قصيرة.

ووفقًا لـ"ارومو ميديا" الإثيوبية، وقع الانفجار الذي استهدف تجمعًا مؤيدًا لرئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبي أحمد، في العاصمة أديس أبابا اليوم، بواسطة قنبلة يدوية.



